Giovanni Trapattoni festeggia 86 anni: gli auguri della Serie A e di Beppe Bergomi

Oggi, 17 marzo 2025, Giovanni Trapattoni, leggendario allenatore italiano, compie 86 anni. La Serie A ha celebrato il suo compleanno con un messaggio sul sito ufficiale: "Buon compleanno Giovanni Trapattoni, che oggi compie 86 anni".

Nato nel 1939, Trapattoni ha iniziato la sua carriera calcistica come giocatore, vestendo le maglie di Milan e Varese. Con il Milan, ha conquistato due Scudetti, una Coppa Italia, due Coppe dei Campioni, una Coppa delle Coppe e una Coppa Intercontinentale. Inoltre, ha totalizzato 17 presenze e un gol con la Nazionale italiana.

Passato alla panchina, Trapattoni ha allenato squadre prestigiose come Milan, Juventus, Inter, Bayern Monaco, Cagliari, Fiorentina, Benfica, Stoccarda e Salisburgo. Ha inoltre guidato le Nazionali di Italia e Repubblica d'Irlanda. Il suo palmarès da allenatore include sette Scudetti (sei con la Juventus e uno con l'Inter), un campionato tedesco con il Bayern Monaco, un campionato portoghese con il Benfica e un campionato austriaco con il Salisburgo. Ha vinto anche una Supercoppa Italiana con l'Inter, due Coppe Italia con la Juventus, una Coppa di Germania e una Coppa di Lega tedesca con il Bayern Monaco. A livello internazionale, ha conquistato una Coppa dei Campioni, tre Coppe UEFA, una Coppa delle Coppe, una Coppa Intercontinentale e una Supercoppa Europea, tutte con la Juventus.

Gli auguri di Beppe Bergomi

Tra i primi a porgere gli auguri a Trapattoni è stato Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter e della Nazionale. Intervenuto a Rai Radio 1, Bergomi ha dichiarato: "È stata una persona fondamentale per la mia crescita. Cinque anni di alto livello, mi ha fatto crescere come giocatore e come uomo. Ho avuto un rapporto speciale anche da capitano con lui, lo saluto e gli faccio tanti auguri di buon compleanno".

Giovanni Trapattoni rimane una figura iconica nel mondo del calcio, sia per i suoi successi sul campo che per l'impatto avuto come allenatore a livello internazionale.