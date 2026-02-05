Matrimonio a sorpresa per Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta si sono sposati con una cerimonia riservata. Il sì è arrivato mercoledì 4 febbraio, dopo una proposta romantica e un percorso personale segnato da separazioni e ritorni.

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta sono diventati marito e moglie. La cerimonia si è svolta mercoledì 4 febbraio, lontano dai riflettori e con un numero ristretto di invitati. Sulla torta nuziale, una scritta semplice: Just married.

La proposta di matrimonio era arrivata a marzo dello scorso anno. La coppia aveva condiviso sui social le immagini di quel momento, mostrando l’anello e la richiesta in ginocchio del calciatore. A corredo delle foto, Sara Scaperrotta aveva scritto “Ora e per sempre”.

Il gesto romantico era avvenuto a Firenze, al termine di una cena con vista su Ponte Vecchio. Una scelta non casuale: quel giorno Sara festeggiava il suo ventisettesimo compleanno. Dopo il sì, un bacio aveva suggellato l’inizio ufficiale del fidanzamento.

La relazione tra Zaniolo e Scaperrotta va avanti dal 2018, tra pause e ripartenze. I due sono genitori di Tommaso, nato nell’estate del 2021. Poco prima della nascita del bambino si erano separati, per poi ritrovarsi gradualmente nei mesi successivi.

Il ritorno di fiamma era stato confermato pubblicamente lo scorso anno. Oggi la famiglia è pronta ad allargarsi: la coppia ha annunciato di recente l’arrivo del secondo figlio con alcune foto in bianco e nero insieme a Tommaso e la frase “Presto saremo in quattro”.