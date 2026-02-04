Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta si sono sposati in segreto: cerimonia intima, look sobri e una storia ritrovata

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta hanno celebrato il matrimonio lontano dai riflettori. Una cerimonia intima, pochi dettagli condivisi online e un percorso sentimentale segnato da separazioni, ritorni e dalla nascita del figlio Tommaso.

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta sono marito e moglie. Il matrimonio è stato celebrato con una cerimonia riservata, lontana da eventi mondani e passerelle social. A raccontare la giornata sono solo alcuni scatti essenziali: un abbraccio di famiglia, fiori chiari, un’atmosfera raccolta che riflette una scelta precisa di discrezione.

Gli sposi hanno puntato su uno stile lineare. Zaniolo ha scelto un completo classico, senza dettagli vistosi. Sara Scaperrotta non ha mostrato l’abito da sposa completo: nell’unica immagine diffusa appare con una giacca lunga chiara, dal taglio sobrio, coerente con il tono dell’evento. Il bianco domina tra bouquet e allestimenti.

La torta segue la stessa linea minimale. È a forma di cuore, priva di decorazioni elaborate, con una sola scritta: “Just married”. Una scelta semplice, pensata per raccontare un momento privato più che per stupire.

La loro storia inizia nel 2019 e attraversa presto una fase complicata. Nel 2020, durante la gravidanza di Sara, emergono tensioni che portano alla separazione. Zaniolo spiega pubblicamente di non sentirsi pronto per un impegno così grande, mentre lei prosegue il percorso da sola.

Nel luglio 2021 nasce Tommaso. Nonostante la distanza sentimentale, entrambi restano presenti nella vita del figlio. Negli anni successivi seguono strade diverse, mantenendo però un rapporto legato alla genitorialità.

Nel 2023 arriva il riavvicinamento. La coppia torna a condividere momenti di famiglia e trova un nuovo equilibrio. La proposta di matrimonio avviene a Firenze, in un ristorante affacciato sull’Arno. Il sì pronunciato oggi segna una ripartenza costruita con tempi e modalità diverse rispetto al passato.