Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta in dolce attesa: la famiglia si allarga, Presto saremo in 4

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta saranno presto genitori per la seconda volta. L’attaccante dell’Udinese e la sua futura moglie hanno annunciato la gravidanza con un tenero post sui social, accompagnato da alcune foto in bianco e nero che ritraggono la coppia insieme al loro primogenito Tommaso.

“Presto saremo in 4 e l’amore sarà ancora più grande”, hanno scritto Nicolò e Sara per condividere con i fan la gioia della notizia. Nelle immagini, il piccolo Tommaso, nato il 23 luglio 2021, accarezza il pancione della mamma, simbolo dell’arrivo di un nuovo fratellino.

Per la coppia è un periodo ricco di emozioni: oltre alla seconda gravidanza, i due si preparano anche a dire sì. A marzo 2025, infatti, Zaniolo ha chiesto la mano di Sara Scaperrotta, coronando così una storia d’amore iniziata diversi anni fa. “Ora e per sempre”, aveva scritto lei su Instagram, mostrando con emozione l’anello di fidanzamento.