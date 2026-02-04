Paolo Ciavarro si commuove a Forum: Non si lascia sola una moglie malata

Paolo Ciavarro interrompe il copione di Forum e parla con la voce rotta dall’emozione. In studio racconta una storia di tradimento, ma il pensiero corre alla madre Eleonora Giorgi e a ciò che significa non voltarsi dall’altra parte.

La puntata di Forum andata in onda il 3 febbraio ha regalato un momento inatteso. Durante il commento a una causa di tradimento, Paolo Ciavarro ha messo da parte il ruolo televisivo e ha parlato senza filtri, lasciandosi andare alla commozione davanti alle telecamere.

Il video dell’intervento ha iniziato a circolare rapidamente online, rilanciato dallo stesso Ciavarro sui social. Le sue parole, pronunciate con fatica e voce spezzata, hanno colpito per il tono diretto e personale, lontano dal linguaggio abituale del programma.

Rivolgendosi al protagonista della vicenda giudiziaria, Ciavarro non nega il diritto di rifarsi una vita dopo una relazione finita. Ammette che sia legittimo, ma chiarisce che il modo conta. A suo giudizio, in quella storia, le scelte sono state sbagliate.

Il passaggio più intenso arriva quando l’attenzione si sposta sulla donna tradita, madre di un bambino e alle prese con una malattia. Ciavarro invita l’uomo a non voltarle le spalle, ricordando quanto siano pesanti le cure, le notti insonni e la solitudine di chi affronta un percorso così duro.

L’appello finale è semplice e netto: restare, non scappare, farlo per il bene del figlio. Parole che assumono un peso diverso alla luce della storia personale di Ciavarro.

Negli ultimi mesi, infatti, l’attore ha vissuto da vicino la lunga malattia della madre Eleonora Giorgi, scomparsa lo scorso anno dopo una battaglia contro il tumore. In quel periodo, accanto a lei c’è stato anche Massimo Ciavarro, ex marito e padre di Paolo.

Massimo è tornato a essere una presenza quotidiana nella vita di Eleonora durante le cure, sostenendola fino alla fine. Un gesto che ha segnato profondamente Paolo e che spiega, senza bisogno di aggiunte, il senso delle parole pronunciate in diretta.