Novarese, anziano uccide la moglie malata e poi si suicida a Cameri

Una notte di dolore ha scosso Cameri, nel Novarese. Un uomo di 88 anni avrebbe ucciso la moglie malata di 83 anni prima di togliersi la vita. I carabinieri indagano sulla dinamica di una tragedia domestica.

Il silenzio di una villetta di Cameri è stato rotto solo in tarda mattinata, quando il figlio della coppia ha trovato i genitori senza vita e ha chiamato i soccorsi. I due anziani, rispettivamente di 88 e 83 anni, giacevano all’interno dell’abitazione.

Secondo le prime verifiche dei carabinieri, l’uomo avrebbe esploso un colpo contro la moglie, da tempo affetta da una grave patologia, per poi rivolgere l’arma contro se stesso. La pistola risultava regolarmente detenuta.

Leggi anche Mirandola, anziano uccide la moglie malata e si toglie la vita: nuovo dramma nel Modenese

I sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare i decessi. Le indagini sono proseguite per tutta la giornata, con rilievi tecnici e accertamenti mirati a ricostruire l’esatta sequenza dei fatti.

Gli investigatori ritengono che alla base dell’accaduto possa esserci la difficile condizione di salute della donna, elemento centrale nella prima ipotesi ricostruttiva della tragedia familiare. La comunità locale è rimasta profondamente colpita dall’episodio.