Paolo Ciavarro commuove i fan: Auguri mamma, ti amo. Il toccante ricordo di Eleonora Giorgi nel giorno in cui avrebbe compiuto 72 anni

Paolo Ciavarro ha dedicato un messaggio pieno d’amore alla mamma Eleonora Giorgi, nel giorno in cui l’attrice avrebbe festeggiato il suo 72° compleanno. La celebre interprete del cinema italiano è scomparsa lo scorso marzo, dopo una battaglia contro un tumore al pancreas.

“Auguri mamma, ti amo”, ha scritto Paolo sui social, condividendo due scatti che lo ritraggono accanto alla madre. Un ricordo dolce e struggente, accompagnato da parole profonde: “Vivi e sorridi dentro al mio cuore straziato che lentamente si allieta ad ogni tuo ricordo”.

Nel fine settimana, Paolo Ciavarro è stato ospite di Verissimo, dove ha parlato del dolore per la perdita e del percorso di elaborazione. “Piano piano il dolore si sta trasformando. Prima il ricordo di mamma era solo doloroso, adesso sta diventando anche bello. Anche se mi capita di avere ancora dei momenti in cui piango e mi libero dal dolore”, ha raccontato con emozione.

Il ricordo di Eleonora Giorgi continua così a vivere attraverso le parole e l’affetto del figlio, che ogni giorno ne celebra la forza e il sorriso.