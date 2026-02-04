MindsEye - importante aggiornamento

Oggi, lo studio di videogiochi indipendente Build a Rocket Boy è orgoglioso di annunciare una nuova fase di sviluppo per il suo gioco d'azione e avventura fantascientifico cinematografico, MindsEye . Dopo mesi di continuo supporto post-lancio, grazie al feedback di giocatori e critici, il titolo riceve il suo aggiornamento post-lancio più significativo di sempre, realizzando la visione dello studio in termini di qualità e preparando il terreno per entusiasmanti futuri aggiornamenti dei contenuti. L'aggiornamento 7 per MindsEye è ora disponibile su tutte le piattaforme, segnando un reset per il brand e il titolo nel 2026. L'ultimo aggiornamento di MindsEye è il culmine di mesi di lavoro dal lancio iniziale del gioco nel giugno 2025 e segna il momento perfetto per i giocatori che vogliono rivisitare o provare per la prima volta l'avvincente esperienza. L'aggiornamento si concentra sulla fluidificazione del flusso della campagna, rendendo gli obiettivi più facili da seguire, migliorando il comportamento dell'IA e molto altro.

Per i giocatori della Deluxe Edition, l'aggiornamento 7 introduce anche la Silva E-Series, una gara su circuito cittadino nel centro di Redrock, ora organizzata come una grande gara su strada con tribune, barriere e spettatori PNG. La Silva Corporation ha preparato il terreno per una sfida tecnica e di abilità. Ottieni il tuo tempo migliore e assicurati un posto nelle classifiche globali. Per le note complete della patch dell'aggiornamento 7, visita: https://news.mindseye.game.

Nei prossimi mesi, Build a Rocket Boy delineerà il futuro di MindsEye svelando una nuova espansione che aggiungerà contenuti end-game ed esplorazione del mondo migliorata, oltre a introdurre una modalità multigiocatore in MindsEye.