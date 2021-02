Last Chaos: pubblicato un importante aggiornamento

Importante aggiornamento di febbraio

è entusiasta di annunciare il suo ultimo aggiornamento per. I giocatori ora possono raggiungere il livello 190 e giocare nuove missioni.

Un nuovo boss, Theo, si nasconde nelle profondità delle segrete più oscure, per coloro che riusciranno a sconfiggerlo li attende un nuovo bottino, tra cui tre nuovi tipologie di equipaggiamento, gioielli, e armature più resistenti.

Last Chaos dovrebbe essere esplorato insieme agli amici, infatti in solitaria i giocatori potrebbero trovarsi in situazioni difficili. Questo e molto altro attende i giocatori con questo aggiornamento!

Maggiori informazioni sul gioco e le novità possono essere trovate sul sito ufficiale.

