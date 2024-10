Medieval Dynasty - importante aggiornamento autunnale

Render Cube, lo studio di sviluppo, e Toplitz Productions, il publisher, hanno rivelato ulteriori dettagli sull'attesissimo aggiornamento autunnale di Medieval Dynasty.

La seconda parte del video teaser autunnale, rilasciata oggi, mostra che Medieval Dynasty introdurrĂ un sistema di combattimento aggiornato, una gamma di nuove armi, tra cui 7 tipi di scudi, 6 set di armature e una selezione di spade, asce, mazze, picconi e pugnali. A questo emozionante aggiornamento si aggiungerĂ anche una maggiore varietĂ di banditi con nuovi design per le loro apparizioni.

In arrivo entro la fine di novembre, l'aggiornamento autunnale porterĂ anche nuove funzionalitĂ di personalizzazione per i giocatori su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, che potranno aggiungere stemmi personalizzabili e opzioni di denominazione per i loro villaggi, oltre a nuovi capi di abbigliamento, il matrimonio tra giocatori e nuove sfide proposte da Herold. Infine, anche gli Eventi riceveranno una grafica rinnovata.

Guarda il teaser trailer della seconda parte dell’aggiornamento autunnale di Medieval Dynasty:

https://www.youtube.com/watch?v=Hi59-LZeWI0