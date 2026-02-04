Sanremo, i Big e Laura Pausini ricevuti al Quirinale il 13 febbraio
Per la prima volta nella storia del Festival, il Quirinale aprirà le porte ai protagonisti di Sanremo. L’incontro è fissato per il 13 febbraio e coinvolgerà il conduttore, gli artisti in gara e Laura Pausini.
Il Festival di Sanremo segna un passaggio inedito nella sua lunga storia. Dopo 76 edizioni, i protagonisti della manifestazione saranno accolti al Quirinale per un incontro ufficiale con il Presidente della Repubblica.
L’appuntamento è fissato per venerdì 13 febbraio. A varcare i cancelli della residenza presidenziale saranno Carlo Conti, Laura Pausini e tutti gli artisti in gara. L’iniziativa rappresenta un riconoscimento simbolico al valore culturale della kermesse e al suo ruolo centrale nella musica italiana.
Ad annunciare la notizia è stato lo stesso Carlo Conti, parlando di un momento carico di emozione e orgoglio. L’incontro con Sergio Mattarella viene vissuto come un evento storico, mai accaduto prima nella tradizione del Festival.