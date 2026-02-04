Sanremo, i Big e Laura Pausini ricevuti al Quirinale il 13 febbraio

Per la prima volta nella storia del Festival, il Quirinale aprirà le porte ai protagonisti di Sanremo. L’incontro è fissato per il 13 febbraio e coinvolgerà il conduttore, gli artisti in gara e Laura Pausini.