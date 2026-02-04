Sondaggio politico: quanto pesa il partito di Vannacci e da chi arrivano i voti

Roberto Vannacci rompe con la Lega e prepara la discesa in campo con un nuovo soggetto politico. Un sondaggio misura l’impatto elettorale della sua mossa e i possibili spostamenti di voto nel centrodestra.

Roberto Vannacci ha deciso di chiudere la sua esperienza nella Lega e di lanciare una nuova formazione politica. Il generale ha annunciato che alle elezioni politiche del 2027 sarà candidato con il simbolo di Futuro Nazionale, un progetto che punta a intercettare l’area sovranista e una parte dell’elettorato oggi senza riferimenti stabili.

Secondo una rilevazione YouTrend sulle intenzioni di voto, il nuovo partito potrebbe raggiungere il 4,2%, una percentuale sufficiente per superare la soglia di sbarramento nazionale. Un risultato che, se confermato, modificherebbe gli equilibri interni al centrodestra.

L’ingresso di Futuro Nazionale avrebbe infatti un impatto soprattutto sugli alleati. Fratelli d’Italia perderebbe circa l’1,1% dei consensi, mentre la Lega registrerebbe un calo stimato intorno allo 0,9%. Più contenuto l’effetto su Forza Italia, che lascerebbe sul terreno appena lo 0,2%.

Il sondaggio non segnala invece variazioni significative nell’area centrista né nel centrosinistra. Il bacino elettorale di Vannacci sembrerebbe composto in parte da votanti già orientati verso piccoli partiti sovranisti fuori dal Parlamento.

Una quota dei consensi potrebbe arrivare anche da chi oggi non vota. Futuro Nazionale avrebbe la capacità di mobilitare una fetta di astenuti, attirata da una proposta politica percepita come alternativa ai partiti tradizionali.