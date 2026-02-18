Sondaggio politico 17 febbraio, calano Fratelli d'Italia Pd e M5S cresce Vannacci
Il sondaggio di Alessandra Ghisleri registra il calo di Fratelli d’Italia, Pd e M5S mentre cresce il partito di Roberto Vannacci. La rilevazione del 17 febbraio mostra variazioni contenute ma diffuse tra i principali schieramenti.
La nuova rilevazione dell’istituto Only Numbers per Porta a Porta fotografa un quadro in movimento, con i principali partiti in lieve arretramento e alcune forze minori in crescita. Fratelli d’Italia resta comunque la prima forza politica, pur registrando una flessione.
Il partito guidato da Giorgia Meloni perde mezzo punto percentuale rispetto all’inizio di febbraio e si attesta al 29,3%. Stesso calo per il Partito Democratico di Elly Schlein, che scende al 22,6%. Movimento 5 Stelle in calo più contenuto: la formazione di Giuseppe Conte lascia sul campo lo 0,2% e si posiziona all’11,1%.
Nel centrodestra, Forza Italia resta stabile al 9%, mentre la Lega cresce leggermente e arriva all’8,3%, guadagnando lo 0,3%. Tra le altre forze, Alleanza Verdi e Sinistra cala al 6,3%, mentre Azione sale al 3,8%.
Il dato più evidente riguarda Futuro Nazionale, la formazione guidata da Roberto Vannacci, che nelle ultime due settimane cresce di un punto percentuale e raggiunge il 2,6%. In aumento anche Italia Viva, che sale al 2,5%.
In calo invece +Europa, che si ferma all’1,5%, mentre Noi Moderati resta stabile allo 0,8%. Sul piano delle coalizioni, il centrodestra si mantiene al 47,4%, in lieve flessione. Il centrosinistra arretra al 30,4%, mentre il cosiddetto campo largo si attesta al 44%.
Resta alta la quota di elettori indecisi o intenzionati ad astenersi, che raggiunge il 45,6%, con una variazione minima rispetto alla precedente rilevazione.