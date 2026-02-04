Napoli, duemila euro falsi nascosti in una Porsche: arrestato il ciclista Andrea Piccolo

Duemila euro falsi nascosti in un’auto di lusso parcheggiata a Napoli portano all’arresto di un giovane ciclista professionista. L’intervento dei carabinieri scatta dopo un controllo in piazza Municipio.

Un controllo di routine in piazza Municipio, a Napoli, si è trasformato in un arresto. I carabinieri hanno fermato una Porsche Macan con targa di San Marino e vetri oscurati, parcheggiata in una zona centrale della città. A bordo c’erano tre persone.

Alla guida un ciclista professionista di 24 anni, Andrea Piccolo. Con lui un 23enne sul sedile anteriore e, dietro, un uomo di 56 anni, poi risultato essere uno zio, che dormiva rannicchiato e non era stato notato subito dai militari.

Leggi anche Arrestato 21enne a Napoli per rapina di un orologio da 110mila euro ai Quartieri Spagnoli

Durante il controllo, uno dei carabinieri ha osservato una piccola fessura sotto la scatola dello sterzo, coperta in modo improvvisato con un pezzo di giornale. Dopo aver smontato la plastica, è emerso un involucro con duemila euro in banconote da 20, risultate tutte false.

Nell’abitacolo è stato trovato anche un manganello telescopico. Il 24enne è stato arrestato per possesso di banconote contraffatte. Dovrà rispondere anche di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere insieme agli altri due occupanti dell’auto.