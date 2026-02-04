Red Dead Online: il crimine paga

Guido Martelli, braccio destro del famoso boss della mafia Angelo Bronte, ti invita a entrare nel mondo della criminalità.Guadagna il rispetto dell'organizzazione completando Contratti criminali per i contatti di Martelli per occuparti d'incarichi più complessi (e più redditizi) nei Lavori di Blood Money e ricevere RDO$, Oro e PE tripli fino al 2 marzo.

RDO$, PE del ruolo e PE doppi sulle vendite di set da Collezionista

La fortuna aiuta gli audaci, ma ricompensa anche la determinazione: chi venderà a Madame Nazar dei set da Collezionista completi riceverà RDO$ e PE doppi per tutto il mese.

Guadagni tripli per la scoperta di oggetti collezionabili e negli eventi Free Roam per Collezionisti

Fruga ovunque: tra le pietre, sui cadaveri, tra gli effetti personali. Scopri oggetti collezionabili per ottenere PE del ruolo tripli nell'arco delle prossime quattro settimane.Non dimenticare di tenere d'occhio gli eventi Free Roam per Collezionisti: ti basterà partecipare per ricevere RDO$ e PE tripli fino al 2 marzo, mettendo le mani sul maggior numero possibile di oggetti collezionabili in Sciacallaggio o trovando il prezioso Uovo di Condor.

RDO$ e PE tripli nella Serie in evidenza

Soffri di solitudine, sei di cattivo umore e ti prudono le mani? Sfogati nella Serie in evidenza e avrai RDO$ e PE tripli in ognuna delle prossime quattro settimane:

3 – 9 febbraio: Serie di Sparatorie a squadre (Estrema)

10 – 16 febbraio: Serie di gare

17 – 23 febbraio: Corsa alle armi a squadre

24 febbraio – 2 marzo: Serie letale

Crea l'abito Nosalida, di nuovo disponibile

Indossa i panni di uno stilosissimo mandriano portando a termine queste azioni per creare l'abito Nosalida che ritorna dal Pass Fuorilegge 1:

I giocatori di rango 20 o superiore riceveranno all'accesso il sombrero Nosalida

I Collezionisti di rango 20 riceveranno all'accesso il Soprabito Nosalida

Completa un Lavoro di Blood Money per ricevere gli Stivali e i Mini chaps Nosalida

Partecipa all'evento Free Roam Sciacallaggio per ricevere i Pantaloni Nosalida

Partecipa all'evento Free Roam Uovo di Condor per ricevere il Gilet Nosalida

Completa tutte le sfide giornaliere da Collezionista per ricevere la Camicia e il Fazzoletto da collo Nosalida

Ogni articolo verrà consegnato entro 72 ore dal completamento dell'obiettivo associato ad esso.

Ricompense settimanali

I tesori che Madame Nazar desidera così tanto sono ben nascosti in luoghi molto lontani, ma se li troverai le tue fatiche saranno ben ricompensate. Anche chi desidera festeggiare San Valentino riceverà delle belle sorprese, mentre chi vincerà nella Serie in evidenza verrà premiato con una Mappa del tesoro.

3 – 9 febbraio: raccogli un fossile per ricevere una ricompensa per un paio di stivali gratuiti

10 – 16 febbraio: accedi per ricevere il Gilet Cardozo rosa, perfetto per festeggiare San Valentino come si deve

rosa, perfetto per festeggiare San Valentino come si deve 17 – 23 febbraio: vinci nella Serie in evidenza per ricevere una ricompensa per la Mappa del tesoro di Hill Haven ovest

24 febbraio – 2 marzo: scopri due oggetti collezionabili per ricevere un'offerta per uno sconto del 40% su un articolo per Collezionisti affermati o provetti

Abito della community

Thelastoftes, una vecchia conoscenza di r/RedDeadFashion con una grande passione per la fotografia virtuale, ha creato questo abito su misura per i Collezionisti: è abbastanza resistente da sostenere senza problemi i lunghi viaggi ed è ideato per proteggere dal sole. I giocatori di Red Dead Online potranno assemblarlo gratuitamente dal Catalogo Wheeler, Rawson & Co.:

Cappello da vagabondo

Cravattino elegante

Soprabito a tubo

Gilet sfarzoso

Camicia comune (personaggi maschili) o Camicetta Iniesta (personaggi femminili)

(personaggi maschili) o (personaggi femminili) Pantaloni da bandito

Stivali Coupar nappa

Inoltre, questo mese tornerà disponibile, per un tempo limitato, una selezione di capi d'abbigliamento, tra cui il Corsetto Chambliss, il Soprabito Eberhart, il Cappello di procione e gli Speroni barocchi Vaquero.