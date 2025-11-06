Red Dead Online: festeggia il Ringraziamento

Festeggia il Ringraziamento e accumula ricompense per Commercianti in Red Dead Online

Ottieni lauti guadagni facendo affari con Cripps e completando vendite da Commerciante, proteggendo il treno nell'evento Free Roam La via del commercio e altro ancora

Leggi anche Halloween fa il suo ritorno in Red Dead Online

Novembre porta con sé nella frontiera un freddo crescente, ma anche le ricche ricompense del Ringraziamento. Preparati al banchetto festivo cacciando tacchini e altra selvaggina, riempiti le tasche vendendo carcasse in condizioni perfette, completando vendite da Commerciante, e altro ancora in Red Dead Online. Assecondando lo spirito di generosità del Ringraziamento, tutti i saloon offrono cibo, bevande e provviste gratis dal 25 novembre al 1° dicembre. Sarà gratuita anche la creazione di Posse permanenti, quindi raduna qualche faccia amica e vai al bancone in allegria.

Ricompense doppie per i Commercianti

Occhio a dove miri e all'arma utilizzata: questo mese i Commercianti che abbattono le loro prede con uccisioni pulite riceveranno materiali da Commerciante doppi per la vendita a Cripps di carcasse, pelli e pellicce perfette. Una volta fatta una buona scorta di merci, completa vendite da Commerciante per ottenere RDO$, PE e PE del ruolo doppi.

RDO$ e PE tripli in La via del commercio

Non ci sono solo buone notizie per gli intraprendenti imprenditori della frontiera: i fuorilegge sanno dell'aumento dei ricavi e vogliono la loro parte. Proteggi un treno carico di merci e respingi i banditi che cercano di assaltarlo per ottenere RDO$ e PE tripli partecipando all'evento Free Roam La via del commercio

Forte domanda di tacchini

Il Ringraziamento prevede che ci sia un tacchino su ogni tavola e questo significa guadagni più elevati per i cacciatori: dal 25 novembre al 1° dicembre, le vendite di tacchini al macellaio fruttano RDO$ decuplicati.

RDO$, Oro e PE tripli nelle Serie in evidenza

Fatti largo a suon di colpi d'arma da fuoco nelle Serie in evidenza piene di azione esplosiva, rischi mortali e ricompense triple che caratterizzano la selezione di Rese dei conti estreme del momento.

4-10 novembre: Serie letale (Estrema)

11-17 novembre: Serie di Invasioni (Estrema)

18-24 novembre: Serie esplosiva

25 novembre-1° dicembre: Serie di Sparatorie (Estrema)

Ricompense settimanali e mensili

Assembla l'elegante abito Rexroad (che ritorna dal Pass Fuorilegge 2 per un periodo limitato) e avvolgiti nelle sue pelli pregiate, completando le seguenti attività:

I Commercianti di livello 20 che effettuano l'accesso ricevono il soprabito Rexroad

Completa tutte le sfide giornaliere da Commerciante per ricevere i pantaloni Rexroad

Completa una vendita da Commerciante per ricevere gli stivali Rexroad

Partecipa all'evento Free Roam La via del commercio per ricevere gli occhiali colorati Belcourt

Crea un oggetto all'accampamento per ricevere camicia e gilet Rexroad

Ottieni ricompense e gi ultimi articoli dell'abito Rexroad compiendo le seguenti attività nel corso del mese:

4-10 novembre: gioca a una qualsiasi attività con una Posse persistente per ricevere come ricompensa la Mappa del tesoro: Citadel Rock

11-17 novembre: completa 5 sfide giornaliere per ricevere 8 Lingotti d'Oro di sconto su un qualsiasi oggetto di partenza per i Ruoli

18-24 novembre: completa una vendita da Commerciante per ricevere come ricompensa la Mappa del tesoro: Bluewater Marsh

25 novembre-1° dicembre: effettua l'accesso durante la settimana del Ringraziamento per ricevere la bandana Rexroad, il cappello Rexroad e 50 frecce per selvaggina piccola

Capi d'abbigliamento a tempo limitato

Abito Il Danube | Abito Il Tasman | Giacca Porter | Giacca Macbay | Corsetto Chambliss | Cappello di procione

Abito ispirato dalla community

I pistoleri che tengono all'aspetto possono assemblare un abito adatto alla caccia al tacchino, così come ideato da Victorian_Cowgirl di r/RedDeadFashion. L'abito è composto dai seguenti capi, ciascuno ottenibile gratuitamente dai sarti aderenti e tramite il Catalogo Wheeler, Rawson & Co.: