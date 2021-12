Red Dead Online: in arrivo il periodo festivo

Goditi quattro settimane di atmosfera festiva e bonus su vendite da Distillatori e Commercianti, missioni da Cacciatori di taglie, Chiamata alle armi, Corsa alle armi e altro

La stagione delle feste sta per arrivare in Red Dead Online e lo spirito festivo imperversa nella frontiera. La prossima settimana ci saranno delle nevicate e inizieremo a festeggiare sul serio! L’accampamento e la Capanna da Distillatore si riempiranno di decorazioni insieme alle vie di Saint Denis.

Assicurati di equipaggiarti e di goderti i canti delle feste, la musica a tema e gli auguri quando passi da Cripps, Harriet e Gus: in questa stagione, il tempo non è clemente e puoi aspettarti freddo e copiose nevicate. Tra il 14 dicembre e il 5 gennaio i requisiti di rango saranno sospesi per la Doppietta a canne lisce, la quale ti permetterà di ottenere la variante Krampus: potrai terrorizzare i tuoi nemici con lo spirito delle feste.

Prima dell’inizio delle feste, entra nell’atmosfera giusta con bonus incredibili e sconti su una serie di missioni, modalità e altro ancora.

RDO$ E PE DOPPI BONUS NELLE MISSIONI DA CACCIATORI DI TAGLIE E IN CHIAMATA ALLE ARMI

Il crimine non si ferma mai! Anzi, sotto le feste i criminali sono particolarmente attivi: le forze dell’ordine e i cittadini hanno bisogno di tutto l’aiuto possibile. Otterrai RDO$ e PE del personaggio doppi in Chiamata alle armi e RDO$ e PE del Ruolo doppi nelle missioni da Cacciatori di taglie da ora fino al 5 gennaio.

NUOVE MAPPE STAGIONALI DI CHIAMATA ALLE ARMI IN ARRIVO IL 21 DICEMBRE

Non tutti sono pacifisti e vogliono fare del bene: controlla la posta all’ufficio postale tra il 21 dicembre e il 5 gennaio. Potresti ricevere telegrammi su banditi senza cuore intenti ad assediare Colter, Rhodes, il ranch Hanging Dog e il ranch Emerald approfittando del brutto tempo.

Potrebbero inoltre essere avvistati lupi, orsi e pantere, quindi non abbassare mai la guardia. Durante la lotta potresti incontrare anche una locomotiva a tema festivo tra le stazioni di Rhodes e del ranch Emerald: non porta regali, ma pistoleri pronti a mandarti all’inferno.

Arriva all’ultima ondata in una mappa Chiamata alle armi festiva per avere un’offerta del 50% di sconto su qualsiasi arma.

RDO$ DOPPI SULLE VENDITE DI COMMERCIANTI E DISTILLATORI

I cittadini hanno sete di prodotti freschi e alcolici forti: completa una vendita da Commerciante o da Distillatore durante le feste per ricevere RDO$ doppi, a patto di fare qualche sacrificio.

GUADAGNI INTERESSANTI PER CHI SI PRESENTA ALLE RESE DEI CONTI

Le feste che si avvicinano non rendono tutti cortesi e amichevoli. Hai voglia di sporcarti le mani in una sparatoria? Ti manca la sensazione del dito sul grilletto durante le festività di fine anno?

Modalità come Niente sprechi e Ultimo superstite fruttano RDO$ e PE tripli e Oro doppio, mentre Corsa alle armi, Corsa alle armi a squadre, Bottino di guerra, Tutto in fumo e Invasione ti garantiranno ricompense doppie. Hai ancora più motivi per farcela e uscire illeso da situazioni inimmaginabili!

OFFERTE E BONUS DELLE FESTE

È un ottimo momento per riunirsi ed essere felici! Passa da un saloon e ordina da bere per ricevere gratis l’emote “Che piacere”.

Chi giocherà a Red Dead Online tra il 14 e il 25 dicembre, invece, riceverà ricompense per 25 Titoli di Capitale e un accessorio gratis e l’Evans a ripetizione sarà gratuito per tutti i giocatori tra il 14 e il 29 dicembre. Esegui l’accesso tra il 26 dicembre e il 5 gennaio per avere 10 candelotti di Dinamite instabile, 20 Frecce incendiarie, una ricompensa per un Tonico dimagrante gratuito per smaltire gli eccessi festivi e una ricompensa per liberarti della taglia sulla tua testa in ogni Stato e cominciare l’anno nuovo da zero.

ENTRA NELL’ANNO NUOVO CON BONUS E RICOMPENSE PER CACCIATORI DI TAGLIE E UN SOPRABITO INVERNALE GRATUITO

L’anno nuovo promette sempre grandi cose, a meno che tu non sia un criminale vigliacco e crudele braccato dalla legge. In quel caso, il tuo futuro non è molto luminoso... I giocatori ricercati consegnati vivi tra il 28 dicembre e il 5 gennaio frutteranno 2.000 PE per Cacciatori di taglie, mentre quelli consegnati morti frutteranno 200 RDO$. Consegna Taglie leggendarie o ricercati famigerati, vivi o morti, per ricevere 2 Bolas Hawkmoth.

Mentre le temperature continuano a calare, torna in Red Dead Online nell’intervallo appena descritto per avere gratis un Soprabito a tubo invernale e proteggerti dalle tempeste di neve e dai venti implacabili. Le ricompense e le offerte verranno depositate nell’arco di 72 ore.

SCONTI

Chi vuole diventare un Cacciatore di taglie può avere 5 Lingotti d’Oro di sconto su entrambe le licenze da Cacciatore di taglie e approfittare del 50% di sconto sulle bolas (incluse le varianti Hawkmoth, Brookstone e Gravesend), del 30% di sconto sul Carro da Cacciatore di taglie e del 40% di sconto sugli articoli per Cacciatori di taglie Principianti, Promettenti e Affermati.

Scopri qui sotto la lista degli sconti disponibili dai rivenditori della frontiera e sul catalogo Wheeler, Rawson and Co. per le prossime quattro settimane.





