Usa - l'ex marito della first lady Jill Biden incriminato per l'omicidio della moglie

Un uomo di 77 anni è stato accusato di omicidio di primo grado per la morte della moglie, trovata senza vita nella loro casa nel Delaware. L’arresto è arrivato dopo indagini avviate per circostanze ritenute sospette.

William “Bill” Stevenson, 77 anni, è stato formalmente incriminato con l’accusa di omicidio di primo grado per la morte della moglie Linda Stevenson, 64 anni. La donna è stata trovata senza vita nell’abitazione della coppia a Wilmington, nel Delaware, dove vivevano insieme.

L’intervento della polizia risale alla notte del 28 dicembre, quando una segnalazione per una violenta lite domestica ha portato gli agenti sul posto. Linda Stevenson è stata rinvenuta priva di sensi sul pavimento del soggiorno. I soccorsi hanno tentato a lungo di rianimarla, ma la donna è stata dichiarata morta nelle prime ore del 30 dicembre.

Leggi anche Pavia, Marito e moglie trovati morti in casa a Confienza: ipotesi omicidio-suicidio

Le autorità della contea di New Castle hanno avviato immediatamente accertamenti approfonditi, ritenendo poco chiare le circostanze del decesso. Al termine delle indagini preliminari, Stevenson è stato arrestato e trasferito in carcere dopo non aver pagato la cauzione fissata a 500mila dollari.

L’uomo è noto per essere stato il primo marito di Jill Biden, attuale first lady degli Stati Uniti. Il matrimonio risale agli anni Settanta e si è concluso nel 1975. In passato Stevenson aveva raccontato di aver collaborato con Jill alla campagna elettorale per il Senato di Joe Biden nel 1972.

Nello stesso anno, la prima moglie di Joe Biden, Neilia, e la loro figlia neonata morirono in un incidente stradale. Stevenson ha più volte sostenuto di aver iniziato a sospettare una relazione tra Joe e Jill già nel 1974, mentre la coppia Biden ha sempre dichiarato di essersi conosciuta solo nel 1975, quando entrambi erano già separati o rimasti vedovi.