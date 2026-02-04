William Stevenson, ex marito di Jill Biden, arrestato per l'omicidio della moglie Linda: trovata morta in casa dopo una lite

Un omicidio avvenuto in Delaware riporta sotto i riflettori William Stevenson, primo marito di Jill Biden. L’uomo è accusato di aver ucciso l’attuale moglie al termine di una lite in casa.

La cronaca nera del Delaware si intreccia con un nome legato al passato della famiglia Biden. William Stevenson, 77 anni, primo marito di Jill Biden, è stato incriminato per omicidio di primo grado per la morte della sua attuale moglie, Linda Stevenson. L’uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Howard Young, con una cauzione fissata a 500mila dollari in contanti.

I fatti risalgono al 28 dicembre, quando la polizia è intervenuta nella casa della coppia, nella contea di New Castle, dopo una segnalazione per una violenta discussione domestica. All’interno dell’abitazione gli agenti hanno trovato Linda Stevenson, 64 anni, senza vita nel soggiorno. Le autorità non hanno reso noti ulteriori dettagli sulle cause esatte del decesso né sulle modalità dell’aggressione.

Leggi anche Usa - l'ex marito della first lady Jill Biden incriminato per l'omicidio della moglie

L’indagine è ancora in corso e gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. Dalle informazioni disponibili emerge che la donna aveva da poco avviato una propria attività nel settore della contabilità. Nel necrologio diffuso dalla famiglia viene descritta come una persona molto legata ai suoi affetti, determinata e leale. Linda Stevenson lascia una figlia e una nipote.

Il nome di William Stevenson è noto per il suo legame con Jill Biden, attuale moglie del presidente degli Stati Uniti. I due si erano sposati nel 1970 e avevano divorziato cinque anni dopo. Jill Biden aveva raccontato quella relazione nelle sue memorie pubblicate nel 2019, definendola col senno di poi un errore giovanile, pur ricordando che in quel periodo credeva sinceramente in quel matrimonio.

Dopo l’arresto di Stevenson, l’ufficio dei Biden non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. La vicenda riguarda un capitolo lontano della vita privata dell’ex First Lady, oggi riemerso in un contesto giudiziario grave e drammatico.