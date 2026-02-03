Ilaria Musella uccisa a Ponticelli con una coltellata alla schiena: indagini sulle immagini di videosorveglianza

Una giovane di 23 anni è morta dopo essere arrivata in ospedale con una grave ferita da coltello alla schiena. L’omicidio è avvenuto a Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli. Le indagini puntano anche sulle telecamere.

Il pomeriggio è finito nel sangue a Ponticelli, quartiere della periferia orientale di Napoli. Ilaria Musella, 23 anni, è stata portata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania, ma per lei non c’è stato nulla da fare.

La ragazza è arrivata in ospedale già priva di vita. I medici hanno riscontrato una profonda ferita da arma da taglio alla schiena, risultata fatale. Ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile a causa della gravità della lesione.

Secondo le prime ricostruzioni, la giovane sarebbe stata trasportata a Villa Betania a bordo di un’auto privata, nel tentativo disperato di salvarle la vita. Aveva con sé i documenti, elemento che ha permesso un’identificazione rapida.

La vittima viveva nel complesso residenziale del Parco Conocal, sempre nel quartiere Ponticelli. L’area è una delle zone più popolose del territorio, ora al centro delle verifiche investigative.

Davanti all’ospedale si sono radunati amici e familiari della 23enne. Le forze di polizia sono presenti con un presidio fisso per evitare tensioni e garantire l’ordine pubblico.

Gli investigatori stanno lavorando per chiarire le circostanze dell’omicidio. Un ruolo chiave potrebbe essere giocato dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, dalle quali si attendono elementi utili per ricostruire gli ultimi movimenti della ragazza e individuare il responsabile.