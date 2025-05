Donna trovata morta in casa a Legnano: uccisa con una coltellata alla schiena

Tragedia nel pomeriggio a Legnano, in provincia di Milano, dove una donna è stata trovata priva di vita nella sua abitazione di via Stelvio. La vittima è una cittadina romena di 35 anni, colpita mortalmente con una coltellata alla schiena.

Allarme lanciato da un vicino, indagini in corso

A dare l’allarme è stato un vicino di casa, preoccupato per non aver visto la donna durante la giornata. Al loro arrivo, i carabinieri hanno scoperto il corpo senza vita all’interno dell’appartamento. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto e individuare il responsabile.

Gli investigatori stanno cercando possibili testimoni e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Al momento, l’ipotesi principale è quella di un omicidio volontario, ma non si escludono altre piste.