Infermiera perde la vista a un occhio dopo anni con le lenti a contatto: Sono stata stupida

Katie Carrington, infermiera e madre di quattro figli, ha rischiato di perdere la vista per una cattiva abitudine portata avanti per anni: dormire con le lenti a contatto. Una scelta fatta per comodità che le è costata settimane di cecità e dolore.

Katie Carrington ha 36 anni, vive nel Regno Unito ed è madre di quattro bambini. Lavora come infermiera ed è sempre stata abituata a occuparsi degli altri, spesso mettendo se stessa in secondo piano. Tra stanchezza e routine, ha iniziato a trascurare una regola fondamentale: togliere le lenti a contatto prima di dormire.

Miope dall’età di 16 anni, aveva scelto presto le lenti al posto degli occhiali. Col tempo, però, ha smesso di rispettare le indicazioni di utilizzo. A volte le teneva per giorni, altre per settimane, senza mai rimuoverle. Una scelta dettata dalla comodità, racconta, perché odiava svegliarsi e non riuscire a vedere subito.

La svolta è arrivata una notte di agosto 2025. A letto, Katie ha iniziato a sentire gli occhi pulsare e lacrimare senza sosta. Al risveglio, il dolore era diventato insopportabile e la vista dall’occhio destro era scomparsa. «Era peggio del parto», ha spiegato, ricordando il momento in cui i medici non erano in grado di dirle se avrebbe recuperato la vista.

Per cinque settimane è rimasta completamente cieca da un occhio. Il dolore non le permetteva di dormire e la paura di non poter più vedere crescere i figli l’ha portata in uno stato di profonda depressione. In quel periodo ha anche pensato di lasciare il lavoro, sentendosi privata di ogni autonomia.

Il ricovero al Moorfields Eye Hospital di Londra è stato decisivo. I medici hanno effettuato un intervento invasivo, raschiando la superficie oculare per individuare eventuali microrganismi responsabili dell’infezione. Un’esperienza che Katie ha definito traumatica, ma necessaria per evitare danni permanenti.

Secondo i sanitari, la causa più probabile è stata un’infezione batterica, favorita dal cambio troppo raro delle lenti a contatto. Dopo settimane di cure, la vista è tornata gradualmente alla normalità e con essa anche la possibilità di riprendere una vita quotidiana normale.

Oggi Katie sta bene e guarda a quell’episodio come a un errore da non ripetere. Dice di sentirsi fortunata per aver recuperato completamente la vista, ma una cosa è certa: non indosserà mai più lenti a contatto.