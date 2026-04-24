Grace Jamison cieca a 20 anni dopo doccia con lenti a contatto, infezione oculare contratta in viaggio

Grace Jamison ha perso la vista dopo una doccia con lenti a contatto a causa di un’infezione oculare contratta in viaggio. I sintomi sono comparsi settimane dopo, aggravati da una terapia iniziale errata.

Una semplice doccia con le lenti a contatto si è trasformata in un problema gravissimo per Grace Jamison, 20 anni, originaria degli Stati Uniti. Durante un soggiorno nella Repubblica Dominicana, la ragazza ha esposto gli occhi all’acqua senza rimuovere le lenti, entrando in contatto con un microrganismo presente naturalmente negli ambienti acquatici.

Dopo il rientro negli Stati Uniti, sono comparsi i primi disturbi agli occhi, ma la diagnosi iniziale si è rivelata errata. L’oculista le ha prescritto colliri a base di steroidi che hanno peggiorato la situazione. L’infezione, una cheratite da Acanthamoeba, si è aggravata rapidamente fino a causare la perdita totale della vista per circa due mesi.

Solo con una terapia adeguata, iniziata successivamente, la giovane ha recuperato parzialmente la capacità visiva. Oggi riesce a vedere con l’occhio sinistro, mentre il destro resta compromesso a causa di una cicatrice che copre completamente la pupilla.

Attraverso i social, Grace ha raccontato le difficoltà affrontate durante il periodo di cecità. Ha spiegato di percepire con l’occhio destro soltanto un alone bianco e alcune fonti di luce, senza alcuna visione periferica.

La ragazza è ora in attesa di sottoporsi a un intervento chirurgico per cercare di migliorare la situazione. La sua esperienza richiama l’attenzione sui rischi legati all’uso delle lenti a contatto in ambienti umidi e non sterili.