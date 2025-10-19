Ballando con le Stelle, scintille tra Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli: Due anni fa sono stata fatta fuori ingiustamente

Momenti di tensione nello studio di Ballando con le Stelle tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli. Durante la puntata di sabato 18 ottobre, dopo l’esibizione della conduttrice televisiva, la giurata ha espresso un giudizio che ha acceso il confronto tra le due.

“C’erano aspettative enormi su di te. Di una Barbara D’Urso donna di televisione che fa show”, ha commentato Lucarelli, ricevendo una replica immediata e decisa: “Io posso fare intrattenimento se è il mio show, ma questo non è il mio show e qui faccio la concorrente”, ha risposto D’Urso tra gli applausi del pubblico.

Leggi anche Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli stuzzica Fognini: Vuoi essere Sinner o Fantozzi?

La giornalista, però, non si è fermata: “Ti stai nascondendo dietro meravigliose coreografie. C’è un problema a livello di show. Tu lo sai benissimo: sei stata la televisione per decenni e la più brava nel tuo segmento. Ballate molto bene, ma il punto è cosa si dirà dopo: che balli bene e basta”. Lucarelli ha poi invitato la conduttrice a mostrarsi di più, accennando alla sua vita privata.

La scintilla vera, però, è scoccata poco dopo. “Barbara, eri ferma da un anno e mezzo”, ha osservato la giurata. D’Urso ha corretto: “In realtà erano due anni, e sono stata ferma ingiustamente. So che in questo ambiente si può restare fermi a lungo, ma dipende dalle motivazioni”.

Lucarelli ha ribattuto con tono ironico: “Non sei la piccola fiammiferaia”. A quel punto, la conduttrice ha chiuso il confronto con parole che hanno lasciato intendere un vissuto più profondo: “Selvaggia, tu non puoi sapere cosa è successo due anni fa, professionalmente ed emotivamente. Non so se si dirà mai”.