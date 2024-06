Cagliari - uccide la madre con una coltellata alla schiena: fermato 27enne

Matricidio a Sinnai nel cagliaritano Nella stanza di fianco c'era il marito che ha cercato di salvare la donna e ha chiamato subito i soccorsi.

Matricidio a Sinnai nel cagliaritano

Attualità - Matricidio a Sinnai nel cagliaritano. Al culmine della lite in casa loro il figlio 27enne ha colpito la madre di 57 anni con una coltellata alla schiena ed è uscito di corsa dall'appartamento. Nella stanza di fianco c'era il marito che ha cercato di salvare la donna e ha chiamato subito i soccorsi. L'intervento del 118 è stato rapido, ma la coltellata ha provocato un'emorragia interna e per la donna non c'è stato niente da fare. I carabinieri di Quartu sono arrivati sul posto e hanno fermato il 27enne ancora vicino al luogo della tragedia.