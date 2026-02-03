Dalla musica ai fumetti: Francesca Michielin scrive una storia italiana di Supergirl

La cantautrice entra nell’universo DC come autrice di una storia originale su Supergirl, inserita in una nuova antologia internazionale. Un progetto italiano, tutto al femminile, in uscita il 2 giugno.

Il mondo della musica e quello dei fumetti si incrociano in un progetto internazionale che porta anche una firma italiana. Francesca Michielin ha scritto il soggetto di una storia dedicata a Supergirl, inserita nella nuova antologia globale “Supergirl: Il mondo”.

Il volume è stato annunciato da DC e arriverà in Italia grazie a Panini Comics. L’uscita è fissata per il 2 giugno, in contemporanea mondiale, in un’edizione cartonata da 184 pagine destinata a fumetterie, librerie e store online.

Leggi anche Alberto Angela smentisce: Mai bloccato Francesca Michielin, è una fake news

La storia italiana nasce da un team creativo interamente femminile. Accanto a Michielin lavorano la sceneggiatrice Irene Marchesini e la disegnatrice Federica Croci, chiamate a dare forma visiva e narrativa a una Supergirl diversa dal consueto.

L’antologia prosegue il percorso della collana “Il mondo”, già dedicata in passato a Batman, Joker e Superman. Anche questa volta l’idea è raccontare un’icona DC attraverso sensibilità culturali differenti, con storie ambientate e concepite in vari Paesi.

Secondo Michielin, Supergirl è una protagonista segnata da aspettative precoci e da una forza richiesta prima ancora della possibilità di mostrarsi fragile. Il suo soggetto mette al centro silenzi, insicurezze e momenti in cui anche i poteri sembrano non bastare.

Per Marchesini, il lavoro rappresenta una sfida stimolante tra linguaggi diversi, mentre Croci sottolinea il valore di un progetto condiviso da sole autrici, pensato anche come esempio per chi sogna di entrare nel settore creativo.

Oltre al contributo italiano, il libro raccoglie storie originali firmate da autori e autrici di quindici Paesi, tra cui Germania, Spagna, Brasile, Messico, Argentina, Camerun, Francia, Polonia, Turchia, Finlandia, Colombia, Serbia, Giappone e Stati Uniti.