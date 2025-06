Alberto Angela smentisce: Mai bloccato Francesca Michielin, è una fake news

Alberto Angela dice basta alle fake news: mai bloccato Francesca Michielin su WhatsApp. In un’intervista a La Stampa, il divulgatore smaschera la bufala gigante che ha infiammato il web, chiarendo la sua posizione e smentendo categoricamente ogni voce infondata.

Alberto Angela ha categoricamente smentito le voci secondo cui avrebbe bloccato Francesca Michielin su WhatsApp. In un’intervista rilasciata a La Stampa, il noto divulgatore ha definito la notizia una “fake news gigantesca” e ha chiarito il suo punto di vista in merito alla vicenda che ha coinvolto la cantante.

La polemica è nata dopo un’ospitata di Francesca Michielin al podcast Tintoria, durante la quale l’artista ha raccontato che Angela avrebbe smesso di risponderle su WhatsApp. “Ho visto che l’immagine diventava grigia”, ha spiegato Michielin, lasciando intendere di essere stata bloccata.

Secondo quanto riferito dalla cantante, il gesto sarebbe legato a una foto divenuta virale, in cui lei appare addormentata sul divano, avvolta in una coperta con stampato il volto di Alberto Angela. “Dicevo che amavo gli uomini di cultura e allora rincaravano. Evidentemente questa cosa gli ha dato fastidio”, aveva dichiarato durante l’intervista.

Angela, interpellato sulla vicenda, ha risposto con fermezza, respingendo ogni accusa e manifestando rispetto per l’artista: “È una gigantesca fake news. Perché mai avrei dovuto farlo? La ammiro, è bravissima. Non c’è bisogno che lei si scusi, perché non ha fatto nulla di sbagliato”.

Le dichiarazioni del divulgatore scientifico mettono fine al fraintendimento, ridimensionando il caso e ribadendo i rapporti cordiali tra i due personaggi del mondo dello spettacolo.