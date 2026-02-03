FREE STAY WEEKEND di KILLER INN - Ultima opportunità di provarlo gratis prima dell'Early Access del 12 febbraio

SQUARE ENIX ha annunciato che KILLER INN, l'avvincente gioco d'azione e mistero multigiocatore gioco, ospiterà un "Free Stay Weekend", che consentirà ai giocatori un'ultima possibilità di entrare nel gioco gratuitamente prima del lancio in Early Access su 12 febbraio alle 18:00 CET . Chi vuole divertirsi può entrare nel gioco da Venerdì 6 febbraio alle 23:00 CET fino a lunedì 9 febbraio alle 22:59 CET su Steam. Tutti coloro che parteciperanno al Free Stay Weekend, così come a uno qualsiasi dei precedenti Closed Beta Test, riceveranno una skin speciale per l'arma e uno stendardo con targhetta al momento del rilascio dell'accesso anticipato.

Per dare il via al Free Stay Weekend, i giocatori sono anche incoraggiati a sintonizzarsi per assistere a una conferenza in diretta con gli sviluppatori ospitata tramite il canale ufficiale KILLER INN Discord canale, che si terrà venerdì 6 febbraio alle 04:00 CET.

Fin dall'inizio dell'accesso anticipato, i Lambs and Wolves di tutto il mondo potranno provare i seguenti contenuti:

Personaggi giocabili – Attraverso il gameplay, i giocatori possono sbloccare un totale di 27 personaggi giocabili, ognuno con due abilità uniche. I giocatori possono anche sbloccare istantaneamente i personaggi tramite un acquisto facoltativo in-game.

– Attraverso il gameplay, i giocatori possono sbloccare un totale di 27 personaggi giocabili, ognuno con due abilità uniche. I giocatori possono anche sbloccare istantaneamente i personaggi tramite un acquisto facoltativo in-game. Quattro modalità di gioco – I giocatori possono selezionare una delle seguenti modalità di gioco: Tutorial: questa modalità guidata guiderà i giocatori attraverso le regole essenziali del gioco e il flusso di gioco, preparandoli loro di immergersi nell'azione Allenamento: questa modalità per giocatore singolo consente ai giocatori di correre liberamente sulle mappe di gioco e di familiarizzare loro stessi con i controlli Casual: partecipa a partite emozionanti con un totale di 24 giocatori Personalizzato: gioca con un gruppo specifico di giocatori o amici (consigliato per 8-9 giocatori o più)

– I giocatori possono selezionare una delle seguenti modalità di gioco: Mappe – Saranno disponibili due mappe: Lunum Wing e Solarium Wing

COME KILLER INN entra nella fase di Accesso Anticipato del suo sviluppo; il team di sviluppo cercherà attivamente il contributo dei giocatori per perfezionare ulteriormente il gioco prima della sua uscita ufficiale. Dall'inizio dell'Accesso Anticipato, i giocatori possono acquistare una delle seguenti versioni. del gioco su Steam :

Edizione standard (scontato per un periodo limitato) – Include il gioco base, disponibile con uno sconto del 10% sul prezzo di accesso anticipato di £7,99 / €9,99 per un periodo limitato. Dopo due settimane di sconto, la Standard Edition sarà disponibile al normale prezzo di accesso anticipato di £7,99 / €9,99.

Edizione speciale per i sostenitori (prezzo di accesso anticipato a tempo limitato £ 23,99 / € 29,99) – Include il gioco base, due personaggi giocabili aggiuntivi (Bibi the Sleuth e LOVE the Serial Killer), quattro skin della serie Eclipse Archive (Club, Battle Axe, SMG, Body Armor) e lobby avanzata personalizzata funzionalità di modifica delle regole. Disponibile con uno sconto del 10% sul prezzo di accesso anticipato di £ 23,99 / € 29,99 per due settimane dal lancio.

In KILLER INN, 24 giocatori sono invitati in un misterioso castello da un'oscura organizzazione nota come Astra per competere per vincere ricchezze incommensurabili. Verrà loro assegnato in modo casuale e segreto uno dei due ruoli: Lupi, la cui missione è cacciare e uccidere, e Agnelli, che dovranno combattere e sopravvivere al caos o fuggire dal castello. I giocatori dovranno usare ogni arma, strumento e indizio nel loro arsenale per sopravvivere e vincere. Con gli assassini nascosti in bella vista, i giocatori dovranno mettere in discussione tutto, persino i loro alleati più stretti. Alla fine della notte, tutti i giocatori devono uccidere, essere uccisi o sfuggire alla follia.