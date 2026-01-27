L'EARLY ACCESS DI KILLER INN ARRIVA IL 12 FEBBRAIO

SQUARE ENIX ha annunciato che KILLER INN , l'avvincente gioco d'azione e mistero multigiocatore, sarà disponibile in modalità Accesso Anticipato il 12 febbraio 2026 su PC tramite Steam.

Guarda l'ultimo trailer di KILLER INN qui: https://youtu.be/wYhql6wyyTg

Ora che KILLER INN entra nella fase di accesso anticipato del suo sviluppo, il team di sviluppo cercherà attivamente il contributo dei giocatori per perfezionare ulteriormente il gioco prima della sua uscita ufficiale.

Il gioco sarà disponibile per l'acquisto al prezzo speciale di accesso anticipato di €9,99. Il prezzo del gioco aumenterà al momento dell'uscita ufficiale, quindi i giocatori sono invitati ad approfittare di questa speciale offerta early bird. Saranno disponibili anche acquisti estetici opzionali in-game.

In KILLER INN, 24 giocatori vengono invitati in un misterioso castello da un'oscura organizzazione nota come Astra per competere per vincere ricchezze incommensurabili. Verrà loro assegnato in modo casuale e segreto uno dei due ruoli: i Lupi, la cui missione è cacciare e uccidere, e gli Agnelli, che devono combattere e sopravvivere al caos o fuggire dal castello. I giocatori devono usare ogni arma, strumento e indizio nel loro arsenale per sopravvivere e vincere.

Con gli assassini nascosti in piena vista, i giocatori dovranno mettere in discussione tutto, persino i loro alleati più stretti. Entro la fine della notte, tutti i giocatori dovranno uccidere, essere uccisi o sfuggire alla follia.

KILLER INN è provvisoriamente classificato M (Mature) e PEGI-18. Per maggiori informazioni, visita: https://www.square-enix.com/killer-inn/