Oggi, durante la trasmissione in diretta della Summer Game Fest, SQUARE ENIX ha annunciato KILLER INN, un nuovo giallo d'azione che trascina i giocatori in un'emozionante sfida di vita o di morte. In KILLER INN, dovremo mettere alla prova le nostre capacità deduttive e sociali e per svelare dei segreti, formare delle alleanze e sopravvivere alla notte. Per i più impazienti, è già possibile iscriversi alla beta chiusa su Steam, presto in arrivo.

Guarda il trailer d'annuncio di KILLER INN qui: https://youtu.be/G7yp91J6e4A

Guarda anche il video in italiano "Benvenuti a KILLER INN" per saperne di più sulle meccaniche di gioco qui: https://youtu.be/rjMhelMJgXM

In KILLER INN, 24 giocatori vengono invitati in un castello misterioso da una losca organizzazione conosciuta con il nome di Astra, e dovranno competere per cercare di vincere delle ricchezze inestimabili. A ciascuno dei giocatori verrà assegnato segretamente un ruolo casuale tra due disponibili: i lupi, che hanno la missione di cacciare e uccidere, e gli agnelli, che dovranno combattere per sopravvivere al caos o fuggire dal castello.

I giocatori dovranno usare ogni arma, strumento e indizio a loro disposizione per sopravvivere e vincere. Con gli assassini nascosti in bella vista, nulla è certo, e anche gli alleati più vicini potrebbero essere dei sospetti. Entro la fine della notte, tutti i giocatori dovranno uccidere, essere uccisi o fuggire da questa follia.

Caratteristiche principali:

Un dinamico gioco di deduzione sociale: gli agnelli dovranno collaborare tra di loro per passare al setaccio il castello e trovare risorse o indizi dai giocatori che sono già stati uccisi per capire chi sono gli assassini e dar loro la caccia, cercando di fuggire allo stesso tempo. Nel frattempo, i lupi dovranno mettere su uno spettacolo convincente per guadagnarsi la fiducia degli altri, coprendo allo stesso tempo le loro tracce e continuando a uccidere finché non rimangono più agnelli vivi.

gli agnelli dovranno collaborare tra di loro per passare al setaccio il castello e trovare risorse o indizi dai giocatori che sono già stati uccisi per capire chi sono gli assassini e dar loro la caccia, cercando di fuggire allo stesso tempo. Nel frattempo, i lupi dovranno mettere su uno spettacolo convincente per guadagnarsi la fiducia degli altri, coprendo allo stesso tempo le loro tracce e continuando a uccidere finché non rimangono più agnelli vivi. Meccaniche di gioco variegate: per sopravvivere e ideare piani, i giocatori dovranno salire di livello portando a termine delle missioni, aprendo forzieri alla ricerca di armi e armature, rubare da altri giocatori, preparare delle trappole intricate, migliorare il loro equipaggiamento e altro ancora.

per sopravvivere e ideare piani, i giocatori dovranno salire di livello portando a termine delle missioni, aprendo forzieri alla ricerca di armi e armature, rubare da altri giocatori, preparare delle trappole intricate, migliorare il loro equipaggiamento e altro ancora. Un vivace cast di personaggi: i giocatori dovranno scegliere tra più di 20 personaggi, ognuno con i propri punti di forza, debolezze, abilità e storie uniche, per trovare quello che si addice di più al loro stile di gioco.

KILLER INN ha una classificazione PEGI 18 (provvisoria), è sviluppato da Tactics Studios e pubblicato da SQUARE ENIX in collaborazione con TBS GAMES.