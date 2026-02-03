Tobey Maguire di nuovo Spider-Man? Il desiderio di Sam Raimi resta lontano

Sam Raimi immagina un possibile ritorno di Tobey Maguire come Spider-Man, ma chiarisce che al momento resta solo un desiderio personale. La Marvel continua a puntare sul Peter Parker di Tom Holland.

Tobey Maguire ha segnato un’epoca nei panni di Spider-Man, protagonista della trilogia diretta da Sam Raimi tra il 2002 e il 2007. Tre film che hanno lasciato un’impronta profonda nel cinema dei supereroi e che ancora oggi sono ricordati come un punto di riferimento.

Nonostante l’enorme successo, il progetto di un quarto capitolo si è fermato prima di nascere. Alla base dello stop ci furono divergenze creative con gli studios, in particolare sulla durata e sull’impostazione del film, che portarono all’abbandono definitivo dell’idea.

A distanza di quasi vent’anni, Raimi è tornato a parlare della possibilità di rivedere Maguire nel ruolo. Il regista ha spiegato che gli piacerebbe dirigere un nuovo film con l’attore, qualora si presentasse l’occasione giusta, riconoscendo l’affetto ancora forte del pubblico per quella versione dell’Uomo Ragno.

L’entusiasmo dei fan è riemerso con forza dopo la comparsa di Maguire in Spider-Man: No Way Home, dove ha condiviso la scena con Andrew Garfield e Tom Holland. Un momento che ha riacceso la nostalgia e alimentato le richieste di un ritorno più strutturato.

Raimi, però, ha messo subito dei paletti. La Marvel ha costruito un percorso solido attorno allo Spider-Man di Tom Holland, inserendolo stabilmente nel Marvel Cinematic Universe e nelle storie degli Avengers. Interrompere questa linea narrativa non sarebbe corretto.

Secondo il regista, anche i personaggi della sua trilogia hanno ormai concluso il loro arco. Il Peter Parker di Maguire e la Mary Jane interpretata da Kirsten Dunst hanno preso strade che difficilmente si adatterebbero alle trame attuali sviluppate dalla Marvel.

Per ora, quindi, l’idea di rivedere Tobey Maguire con il costume dell’Uomo Ragno resta una suggestione. Un desiderio condiviso da molti fan, ma destinato a rimanere separato dal presente e dal futuro dello Spider-Man di Tom Holland.