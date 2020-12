Cinema: Spider-Man 3: Charlie Cox ritorna nei panni di Daredevil

Abbandonato dopo la cancellazione della serie da parte di Netflix, Daredevil potrebbe benissimo "riprendere servizio" sul grande schermo. Naturalmente, Charlie Cox presterà i suoi lineamenti al vigilante cieco.



Dal 2018, i fan di Daredevil si sono persi dopo la sua cancellazione da parte di Netflix dopo tre stagioni. Tuttavia, potrebbe essere che Charlie Cox indosserà di nuovo il costume di Daredevil.

Infatti, secondo il sito Murphy's Multiverse, l'attore britannico si sarebbe avvicinato a vestire nuovamente i panni del vigilante di Hell's Kitchen per le esigenze del film Spider-Man 3, attualmente in preparazione e il cui cast cresce di giorno in giorno.

Charlie Cox e Daredevil in Spider-Man 3



Quando Netflix ha cancellato Daredevil, un accordo con la Marvel ha vietato loro di utilizzare i personaggi per un periodo di due anni, che ora è terminato. Charlie Cox e Daredevil si uniranno a un cast ricco mentre gli ex attori di Spider-Man Tobey Maguire e Andrew Garfield saranno a disposizione per dare una mano a Tom Holland.



Se Kirsten Dunst, la prima Mary-Jane, è ancora attesa, avremo anche diritto alla presenza di Emma Stone come Gwen Stacy, Benedict Cumberbatch come Doctor Strange, Jamie Foxx come Electro e Alfred Molina come Doctor Octopus.



Spider-Man 3 si preannuncia completamente "pazzo", e i fan di Charlie Cox saranno felici di trovarlo nei panni di Daredevil, che era molto mancato sullo schermo.