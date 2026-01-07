FantaSanremo 2026, iscrizioni aperte e nuove regole: budget, squadre e quotazioni ufficiali

Sono aperte le iscrizioni a FantaSanremo 2026, il gioco fantasy legato al Festival di Sanremo. Da oggi è possibile registrarsi e formare la propria squadra online, con nuove regole su budget, squadre e quotazioni ufficiali.

Parte ufficialmente la nuova stagione del FantaSanremo, il fantasy game che accompagna il Festival e coinvolge ogni anno milioni di appassionati. Dalle ore 12 di oggi è possibile registrarsi e iniziare a costruire la propria squadra attraverso l’app dedicata o la piattaforma online, confermando una formula che nell’ultima edizione ha superato quota 3,5 milioni di utenti attivi.

Il meccanismo di gioco resta fedele alla tradizione: ogni fantallenatore dispone di 100 baudi, la valuta simbolica ispirata a Pippo Baudo, per acquistare sette artisti in gara. La formazione dovrà prevedere cinque Titolari e due Riserve, con la scelta di un Capitano tra i Titolari. I primi accumulano punti attraverso bonus e malus standard, mentre le Riserve possono incidere solo grazie agli Extra previsti dal regolamento.

La principale innovazione riguarda la gestione delle formazioni. Per l’edizione 2026 le modifiche saranno consentite esclusivamente in due finestre temporali ben definite: venerdì 27 febbraio, dalle 8 alle 20, in occasione della serata delle cover, e sabato 28 febbraio nella stessa fascia oraria, prima della finale. In questi momenti sarà possibile cambiare Titolari, Riserve e Capitano.

Il ruolo del Capitano rimane centrale nella strategia: tutti i suoi bonus e malus legati alla classifica finale verranno raddoppiati, così come i 20 punti extra assegnati in caso di ingresso nella top five delle prime quattro serate. Ogni utente potrà creare fino a cinque squadre e iscriverle complessivamente a un massimo di venticinque leghe. Le iscrizioni resteranno aperte fino alle 23.59 di lunedì 23 febbraio, salvo eventuali proroghe.

Grande attenzione anche alle quotazioni, che quest’anno delineano uno scenario particolarmente equilibrato. Il listino oscilla tra 13 e 17 baudi, senza un favorito netto. In cima si collocano Fedez & Masini e Tommaso Paradiso a 17, seguiti da Arisa, Dargen D’Amico ed Ermal Meta a 16. A quota 15 figurano, tra gli altri, LDA & Aka 7even, Levante, Luchè, Malika Ayane, Michele Bravi e Serena Brancale.

La fascia dei 14 baudi comprende Bambole di Pezza, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Fulminacci, Leo Gassmann, Mara Sattei, Nayt e Samurai Jay. Chiude il listino il gruppo da 13 baudi con Chiello, Ditonellapiaga, Enrico Nigiotti, Francesco Renga, J-Ax, Maria Antonietta & Colombre, Patty Pravo, Raf, Sal Da Vinci, Sayf e Tredici Pietro.

Il regolamento introduce una serie di bonus e malus inediti, a partire dalla sezione dedicata al Maestro Peppe Vessicchio. I direttori d’orchestra potranno far guadagnare punti agli artisti: +10 per il papillon indossato, +20 per una direzione in coppia o per l’avvio dell’esibizione con un insolito “pronti, partenza, via!”. Previsto anche un bonus collettivo di 10 punti se il conduttore pronuncerà la storica frase legata a Vessicchio.

Spazio poi ai cosiddetti bonus ad personam, che giocano su riferimenti musicali, nomi e curiosità. Tredici Pietro riceverà 13 punti in caso di tredicesimo posto, mentre Patty Pravo potrà ottenere punti extra se coinvolgerà le Bambole di Pezza in un richiamo alla sua celebre “La bambola”. Francesco Renga guadagnerà punti accudendo un “Angelo”, con raddoppio se si tratta di Angelo dei Ricchi e Poveri.

Tra gli altri bonus figurano Samurai Jay in kimono, Arisa che suggerisce antidolorifici a Carlo Conti, Eddie Brock con una maschera di Venom, Chiello fotografato con la maglia di Chiellini, Fulminacci che canta sotto la pioggia, LDA & Aka 7even insieme a Stefano Scala, Levante presentata da Leonardo Pieraccioni o Massimo Ceccherini, Malika Ayane che restituisce uno spartito e Maria Antonietta che “perde la testa”.

L’esperienza di gioco si arricchisce anche sul fronte digitale con il nuovo arcade FantaSanremo Adventure e un quiz dedicato alla storia del Festival, in arrivo a febbraio. Restano attivi i bonus serali, quelli Premium legati ai partner, gli Extra per azioni fuori dal palco e i malus giornalieri segreti che accompagneranno ogni serata.