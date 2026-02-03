Ascolti tv 2 febbraio: La Preside domina su Rai1, Zelig 30 secondo
La prima serata di lunedì 2 febbraio premia la fiction di Rai1 con Luisa Ranieri, che stacca nettamente la concorrenza. Più distante Canale 5, mentre il terzo posto si gioca su poche migliaia di spettatori.
La serata televisiva di ieri vede in testa Rai1 grazie a La Preside. La fiction interpretata da Luisa Ranieri conquista 4.633.000 spettatori, pari al 27,3% di share, imponendosi senza difficoltà nel prime time.
Su Canale 5, lo show comico Zelig 30 si ferma a 2.623.000 spettatori con uno share del 20,6%, confermandosi seconda scelta della serata ma con un distacco netto dalla rete ammiraglia Rai.
Molto ravvicinata la sfida per il terzo posto. Italia 1, con il film Taken – La vendetta, raccoglie 1.014.000 spettatori e il 5,4% di share. Rai3 segue a brevissima distanza con Lo Stato delle Cose, che totalizza 1.012.000 spettatori ma ottiene una quota più alta, pari al 6,6%.
Proseguendo nella classifica, La7 con La Torre di Babele raggiunge 825.000 spettatori e il 4,2% di share. Rete4 con Quarta Repubblica si attesta invece a 700.000 spettatori, con uno share del 5,3%.
Numeri più contenuti per le altre reti. Rai2 propone John Wick 3 – Parabellum, visto da 442.000 spettatori con il 2,4%. Tv8 con 4 Hotel ottiene 379.000 spettatori e il 2,3%, mentre Nove chiude con Alive – I Sopravvissuti delle Ande, seguito da 221.000 spettatori e l’1,5%.
Nell’access prime time la gara è più serrata. La Ruota della Fortuna su Canale 5 arriva a 5.367.000 spettatori e al 25,3% di share. Subito dietro Affari Tuoi su Rai1, che coinvolge 5.261.000 spettatori, pari al 24,7%.