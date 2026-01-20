Ascolti tv 19 gennaio: La Preside domina Rai1 con oltre il 27% di share

Serata dominata dalla fiction di Rai1, che supera tutti in prima serata. Buoni risultati anche per Canale5 e La7, mentre in access prime time continua la sfida serrata tra i quiz leader.

Il prime time di domenica 19 gennaio ha premiato la fiction La Preside su Rai1, capace di conquistare 4.553.000 spettatori e una quota del 27,4%, confermandosi come il programma più seguito della serata.

Alle sue spalle si è posizionato “Zelig 30” su Canale5, che ha intrattenuto 2.857.000 telespettatori, raggiungendo il 21,9% di share e mantenendo un buon distacco rispetto alla concorrenza.

Leggi anche Ascolti tv e Euro 2024 - Croazia-Italia trionfa con il 58 -7% di share

Per il terzo gradino del podio si è registrato un confronto ravvicinato: “Lo Stato delle Cose” su Rai3 ha ottenuto 906.000 spettatori con il 6% di share, mentre “John Wick – Capitolo 2” su Italia1 ha raccolto 909.000 spettatori pari al 5,2%.

Subito dietro, “La Torre di Babele” su La7 ha coinvolto 917.000 persone, fermandosi al 4,8% di share in un contesto di forte frammentazione dell’offerta.

Tra gli altri titoli del prime time, “Quarta Repubblica” su Rete4 ha totalizzato 643.000 spettatori con il 5%, seguito da “Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana” su Rai2 con 574.000 spettatori e il 3,2%.

Più distaccati “4 Hotel” su Tv8, visto da 354.000 persone con il 2,2% di share, e “Spy” sul Nove, che ha registrato 207.000 spettatori e l’1,3%.

Nella fascia dell’access prime time, su Canale5 “La Ruota della Fortuna” ha toccato 5.641.000 spettatori con il 26,6% di share, dopo il traino di “Gira La Ruota della Fortuna”, fermo a 4.218.000 spettatori e al 20,1%.

Su Rai1 “Affari Tuoi” ha ottenuto 5.412.000 spettatori e il 25,4% di share, preceduto da “Cinque Minuti”, seguito da 4.648.000 telespettatori con il 22,1%.

In evidenza anche “Otto e Mezzo” su La7, che ha raggiunto 1.832.000 spettatori con una quota dell’8,5% nel confronto diretto tra i programmi di approfondimento.