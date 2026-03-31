Ascolti tv 30 marzo, Guerrieri domina la prima serata davanti al Grande Fratello Vip

Alessia Mogavero | 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La fiction Guerrieri con Alessandro Gassmann conquista la prima serata del 30 marzo grazie a una trama giudiziaria solida e a un pubblico fedele, superando nettamente i concorrenti generalisti.

Guerrieri
Ascolti tv 30 marzo, Guerrieri domina la prima serata davanti al Grande Fratello Vip

La sfida degli ascolti del 30 marzo premia Rai1, che si impone con la fiction “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”. La serie, interpretata da Alessandro Gassmann e tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio, ha raccolto 3.601.000 spettatori, raggiungendo il 21,3% di share.

Dietro, ma con un distacco evidente, si colloca Canale5. Il “Grande Fratello Vip” ha interessato 1.974.000 telespettatori, fermandosi al 16,6% di share, senza riuscire a tenere il passo della proposta concorrente.

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Terzo posto per Italia1 con il film d’azione “Transporter – Extreme”, seguito da 1.479.000 spettatori e con uno share del 7,8%. Su Rai3, il programma “Lo Stato delle Cose” condotto da Massimo Giletti ha registrato 1.159.000 spettatori pari al 7,6%.

Access prime time, sfida sul filo tra Rai1 e Canale5

La competizione si fa più serrata nella fascia dell’access prime time. “La Ruota della Fortuna”, guidata da Gerry Scotti su Canale5, ha ottenuto 5.119.000 spettatori con il 23,6% di share, superando di pochissimo “Affari Tuoi” su Rai1.

Il programma condotto da Stefano De Martino ha infatti registrato 5.111.000 spettatori, fermandosi al 23,5%, in un confronto praticamente alla pari tra le due reti ammiraglie.

Tra le altre proposte della serata, La7 con “La Torre di Babele” ha raggiunto 920.000 spettatori (4,7%), mentre Rete4 con “Quarta Repubblica” si è attestata a 655.000 spettatori, pari al 5% di share.

Chiude la classifica Rai2, dove “Stasera a Letto Tardi” ha totalizzato 521.000 spettatori con uno share del 3,1%, risultando il programma meno seguito tra quelli principali della serata.