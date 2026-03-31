Ascolti tv 30 marzo, Guerrieri domina la prima serata davanti al Grande Fratello Vip
La fiction Guerrieri con Alessandro Gassmann conquista la prima serata del 30 marzo grazie a una trama giudiziaria solida e a un pubblico fedele, superando nettamente i concorrenti generalisti.
La sfida degli ascolti del 30 marzo premia Rai1, che si impone con la fiction “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”. La serie, interpretata da Alessandro Gassmann e tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio, ha raccolto 3.601.000 spettatori, raggiungendo il 21,3% di share.
Dietro, ma con un distacco evidente, si colloca Canale5. Il “Grande Fratello Vip” ha interessato 1.974.000 telespettatori, fermandosi al 16,6% di share, senza riuscire a tenere il passo della proposta concorrente.
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Terzo posto per Italia1 con il film d’azione “Transporter – Extreme”, seguito da 1.479.000 spettatori e con uno share del 7,8%. Su Rai3, il programma “Lo Stato delle Cose” condotto da Massimo Giletti ha registrato 1.159.000 spettatori pari al 7,6%.
Access prime time, sfida sul filo tra Rai1 e Canale5
La competizione si fa più serrata nella fascia dell’access prime time. “La Ruota della Fortuna”, guidata da Gerry Scotti su Canale5, ha ottenuto 5.119.000 spettatori con il 23,6% di share, superando di pochissimo “Affari Tuoi” su Rai1.
Il programma condotto da Stefano De Martino ha infatti registrato 5.111.000 spettatori, fermandosi al 23,5%, in un confronto praticamente alla pari tra le due reti ammiraglie.
Tra le altre proposte della serata, La7 con “La Torre di Babele” ha raggiunto 920.000 spettatori (4,7%), mentre Rete4 con “Quarta Repubblica” si è attestata a 655.000 spettatori, pari al 5% di share.
Chiude la classifica Rai2, dove “Stasera a Letto Tardi” ha totalizzato 521.000 spettatori con uno share del 3,1%, risultando il programma meno seguito tra quelli principali della serata.