Milano, fuga di monossido di carbonio in asilo nido: intossicati 12 bambini

Dodici bambini e quattro adulti sono rimasti intossicati in un asilo nido di Milano dopo una fuga di monossido di carbonio. Soccorsi in azione, struttura evacuata e controlli in corso.

Momenti di paura in un asilo nido di Milano, in via Certosa 34, dove una fuga di monossido di carbonio ha provocato l’intossicazione di dodici bambini e quattro adulti.

Tra le persone assistite ci sono due insegnanti e due genitori. Tutti sono stati presi in carico dai sanitari del 118, intervenuti rapidamente dopo l’allarme scattato all’interno della struttura.

I bambini e gli adulti sono stati accompagnati in un’area di triage allestita sul posto. I medici stanno valutando le condizioni cliniche e l’eventuale trasferimento in ospedale in base ai sintomi riscontrati.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco con un’autopompa e il nucleo specializzato Nbcr, incaricato di individuare l’origine della perdita e verificare i livelli di sicurezza.

I locali dell’asilo restano sotto osservazione. Le verifiche tecniche proseguono per accertare le cause dell’accaduto e garantire che l’edificio possa tornare agibile solo dopo il completo ripristino delle condizioni di sicurezza.