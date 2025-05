Vicenza, arrestate due titolari di un asilo nido a Schio per maltrattamenti sui bambini

A Schio, in provincia di Vicenza, due titolari di un asilo nido privato sono state arrestate per maltrattamenti sui bambini. L'operazione dei carabinieri è stata attivata dopo numerose segnalazioni, avviando un'indagine sotto la supervisione della Procura di Vicenza, che ha portato a misure drastiche per tutelare i piccoli ospiti della struttura.

Due delle tre proprietarie di un asilo nido privato di Schio, in provincia di Vicenza, sono state arrestate con l'accusa di maltrattamenti sui bambini. L'intervento dei carabinieri è scattato a seguito di diverse segnalazioni ricevute dai militari del comando locale, che hanno avviato un’indagine approfondita sotto il coordinamento della Procura di Vicenza. Indagini e arresti in flagranza differita Le verifiche condotte dagli inquirenti hanno confermato che, in più occasioni, le due socie dell’asilo si sarebbero rese responsabili di condotte ritenute incompatibili con l’ambiente educativo. Nella mattinata di ieri, i carabinieri sono intervenuti nella struttura e hanno arrestato le due donne in flagranza differita, applicando tutte le misure di cautela previste dalla legge. Le titolari arrestate si trovano attualmente agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida da parte del giudice per le indagini preliminari. Sono ancora in corso accertamenti investigativi per ricostruire con precisione l’intera dinamica dei fatti contestati.

