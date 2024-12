Trieste, fuga di monossido in una palazzina: morto un turista austriaco, diversi intossicati

Un turista austriaco di circa 60 anni ha perso la vita a Trieste a causa di una fuga di monossido di carbonio. L'incidente è avvenuto nella serata di lunedì 30 dicembre 2024 al quarto piano di una palazzina situata in via Crispi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e prestare soccorso agli eventuali intossicati.

La vittima è stata trovata priva di sensi all'interno dell'appartamento e, nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduta sul posto. Alcune persone presenti nell'edificio hanno riportato sintomi di intossicazione da monossido di carbonio e sono state trasportate d'urgenza negli ospedali locali per le cure necessarie. Le autorità stanno indagando sulle cause della fuga di gas, focalizzandosi in particolare sul sistema di riscaldamento dell'edificio, per determinare eventuali responsabilità e prevenire futuri incidenti.

Il monossido di carbonio è un gas incolore e inodore, altamente tossico, che può causare sintomi come mal di testa, vertigini, nausea e, in casi gravi, perdita di coscienza o morte.

