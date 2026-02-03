Cecilia Rodriguez racconta la somiglianza di Clara Isabel: È uguale a mio papà

Da pochi mesi mamma, Cecilia Rodriguez racconta sui social la vita con la figlia Clara Isabel. Tra foto di famiglia e momenti quotidiani, nelle ultime ore ha coinvolto i fan con un gioco sulla sorprendente somiglianza della bambina.

Dal 15 ottobre 2025 la vita di Cecilia Rodriguez ruota intorno alla figlia Clara Isabel e al marito Ignazio Moser. Il lavoro resta presente, ma sui social spazio soprattutto alla quotidianità familiare, fatta di immagini intime e racconti spontanei che i follower seguono con attenzione.

Nelle ultime ore l’influencer ha deciso di coinvolgere il pubblico con un piccolo indovinello. Nelle Instagram Stories ha pubblicato una foto in bianco e nero di un bambino vestito in modo elegante, con camicia, maglione e cravatta, chiedendo apertamente: “Secondo voi Clarita assomiglia a chi?”.

Leggi anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: la prima gioia con la piccola Clara Isabel

Le reazioni non si sono fatte attendere. In molti hanno provato a indovinare l’identità del bambino, ipotizzando legami di famiglia e confrontando i tratti con quelli della piccola Clara Isabel.

A chiarire tutto ci ha pensato la stessa Cecilia poche ore dopo. Quel bambino ritratto nella foto è suo padre Gustavo, immortalato da piccolo. La showgirl ha spiegato che la somiglianza non è casuale: lei stessa è molto simile al papà e, di conseguenza, la figlia avrebbe ereditato quegli stessi lineamenti.

Un dettaglio curioso riguarda la prima persona che ha notato questa affinità. Non è stato un membro della famiglia Rodriguez, ma la mamma di Ignazio Moser. È stata lei, appena vista Clara Isabel, a dire che la neonata ricordava in modo evidente il nonno materno.

Cecilia ha confermato che quell’osservazione era tutt’altro che fuori luogo. La bambina, però, non sarebbe una copia esatta di un solo ramo familiare. Secondo la madre, Clara Isabel ha anche molti tratti del padre, dagli occhi leggermente più allungati fino ad alcune espressioni.

Tra somiglianze e incroci di famiglia, Cecilia ha condiviso anche un desiderio personale. Oltre all’aspetto, spera che la figlia possa prendere qualcosa del carattere di Ignazio, trovando così un equilibrio tra entrambe le famiglie.