Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: la prima gioia con la piccola Clara Isabel

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser vivono giorni di pura felicità dopo la nascita della loro primogenita, Clara Isabel. I due neogenitori, al settimo cielo per l’arrivo della bimba, hanno condiviso sui social i loro primi momenti di tenerezza e le emozioni più intime di questo nuovo capitolo.

Sul suo profilo Instagram, Cecilia ha pubblicato un toccante carosello di immagini: uno scatto in cui, ancora in ospedale, è sdraiata sul letto mentre allatta la piccola avvolta in una copertina rosa; un dettaglio del minuscolo piedino di Clara Isabel; e un breve video in cui Ignazio culla la neonata tra le braccia. A corredo, la modella argentina ha scritto parole piene d’amore: “Tutto quello che ho desiderato per anni. Vedere voi due insieme mi riempie il cuore come mai niente me l’aveva riempito prima. Vi amo per sempre.”

Poche ore prima, anche Ignazio Moser aveva espresso la sua gratitudine e il suo orgoglio per la compagna, annunciando la nascita della figlia con un messaggio pieno di dolcezza: “Tu piccolina non lo sai ancora, ma la tua mamma è la donna più forte del mondo… vi amo!”. Ora, ricondividendo la prima foto di Cecilia con la bimba, ha aggiunto parole che hanno commosso i fan: “Questa foto è la mia nuova definizione di amore. Vedere la propria moglie conoscere e amare la sua prima figlia appena messa al mondo è qualcosa che auguro di provare a tutti almeno una volta nella vita... Difficile da spiegare ma meraviglioso da vivere.”

Tra scatti e parole che trasmettono pura emozione, la coppia mostra al pubblico la felicità più autentica, quella che nasce da un amore che si trasforma in famiglia.