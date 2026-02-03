Sparatoria sull'A1 tra Arezzo e Monte San Savino: ferito un sospetto ladro, caccia al complice

Paura sull’A1 nella tarda serata di lunedì: un inseguimento tra polizia e sospetti ladri si è concluso con colpi d’arma da fuoco, un ferito e un uomo ancora ricercato nelle campagne tra Arezzo e Monte San Savino.

Momenti di forte tensione sull’autostrada A1, nel tratto compreso tra Monte San Savino e Arezzo, dove un controllo della polizia si è trasformato in un inseguimento terminato con una sparatoria. L’episodio è avvenuto nella serata di lunedì 2 febbraio, tra le 22 e le 23.

Secondo la ricostruzione, due uomini viaggiavano a bordo di un’auto quando sono stati intercettati dagli agenti. I due, sospettati di un furto in abitazione, non si sono fermati all’alt imposto dalla polizia e hanno accelerato, dando il via alla fuga lungo la carreggiata.

L’inseguimento è proseguito per alcuni chilometri e si è fatto particolarmente pericoloso quando l’auto in fuga ha urtato un mezzo di servizio. Poco dopo, il veicolo dei sospetti si è fermato e i due occupanti sono scesi, tentando di scappare a piedi nei campi adiacenti all’autostrada.

Durante le fasi concitate della fuga, gli agenti hanno esploso alcuni colpi di pistola. Uno dei due uomini è stato raggiunto da un proiettile alla spalla. Soccorso, è stato trasportato in ospedale, dove si trova ricoverato sotto sorveglianza. Le sue condizioni non sono considerate gravi.

Il secondo uomo è riuscito a far perdere le proprie tracce. Le forze dell’ordine hanno avviato immediate ricerche nella zona, che sono proseguite anche nelle ore successive per rintracciare il complice in fuga.