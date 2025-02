Sparatoria in una panetteria a Milano: un morto e un ferito, caccia al killer

Nel tardo pomeriggio di sabato 15 febbraio 2025, una sparatoria ha scosso piazzale Gambara a Milano. All'interno di una panetteria, il 49enne ucraino Ivan Disar è stato ucciso, mentre il connazionale di 26 anni, Pavlo Kioresko, è rimasto gravemente ferito. Entrambi avevano precedenti penali minori.

Secondo le prime ricostruzioni, i due uomini erano nel locale da oltre un'ora, in compagnia di una donna, quando un individuo è entrato e ha esploso sei colpi di pistola calibro 38, quattro dei quali hanno colpito le vittime. Il titolare della panetteria, impegnato nel retro al momento dell'attacco, non ha assistito alla scena. La donna presente si è allontanata subito dopo gli spari ed è stata successivamente ascoltata dagli inquirenti.

Le forze dell'ordine hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per identificare l'aggressore, attualmente in fuga. Le indagini sono coordinate dal pm Carlo Enea Parodi.

