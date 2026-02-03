Fuga di monossido a Cantello: 18 persone intossicate dopo una cena al ristorante

Fuga di monossido a Cantello: 18 persone intossicate dopo una cena al ristorante

Diciotto persone hanno avuto bisogno di cure dopo un’intossicazione da monossido avvenuta in un ristorante di Cantello, nel Varesotto. Tra loro anche un bambino di quattro anni. Nessuno è in condizioni gravi.