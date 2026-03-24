Bimbo di 4 anni salva la mamma dopo fuga di monossido

Un bambino di 4 anni salva la madre dopo una fuga di monossido parlando con il 118 e seguendo le indicazioni ricevute al telefono, mentre la donna era priva di sensi in casa nel Basso Polesine.

Un episodio avvenuto nel Basso Polesine ha visto protagonista un bambino di appena quattro anni, rimasto solo in casa con la madre svenuta a causa di una probabile fuga di monossido. Il piccolo è riuscito a rispondere al telefono e a comunicare con i soccorsi, permettendo un intervento tempestivo.

L’allarme è partito dal datore di lavoro della donna, preoccupato perché non riusciva a contattarla. La segnalazione ha attivato subito la centrale operativa del Suem 118, che ha tentato di mettersi in contatto con l’abitazione. A rispondere è stato il bambino.

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L’infermiera al telefono ha parlato con lui con calma, riuscendo a ottenere indicazioni utili sulla situazione in casa. Il piccolo ha spiegato che la madre non si muoveva e non rispondeva. Le informazioni raccolte hanno fatto scattare l’intervento urgente.

I soccorritori, insieme ai vigili del fuoco, sono entrati nell’appartamento e hanno messo in sicurezza madre e figlio. Entrambi sono stati poi trasferiti in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

L’episodio mette in luce da una parte la prontezza del bambino, dall’altra il lavoro degli operatori del Suem 118, capaci di gestire una chiamata delicata e guidare un interlocutore così giovane in una situazione di pericolo.