Intossicazione da monossido di carbonio in un agriturismo nel Vercellese: 18 persone coinvolte

Nella notte tra sabato 15 e domenica 16 febbraio 2025, intorno alle 3:00, diciotto persone sono state soccorse per intossicazione da monossido di carbonio in un agriturismo in provincia di Vercelli. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 di Alessandria, coordinati dal 118 di Novara, insieme ai Vigili del Fuoco e alle forze dell'ordine. Cinque persone sono state trasportate in ospedale con codice giallo, mentre le altre tredici sono state classificate come codici verdi. Un mezzo della Croce Rossa di Casale è stato utilizzato per il trasporto dei pazienti meno gravi. Le autorità stanno indagando per determinare le cause dell'accaduto.

