Lewis Hamilton e Kim Kardashian, weekend blindato da 140 mila euro in un resort di lusso inglese

Un weekend lontano dai riflettori, tra jet privati, sicurezza serrata e lusso estremo: Lewis Hamilton e Kim Kardashian sarebbero stati insieme in un resort esclusivo inglese, alimentando nuove voci su un possibile legame.

Un fine settimana top secret in Inghilterra ha rimesso sotto i riflettori Lewis Hamilton e Kim Kardashian. I due avrebbero trascorso alcuni giorni in una struttura extra lusso nelle campagne britanniche, con una spesa stimata attorno ai 140 mila euro e un livello di riservatezza fuori dal comune.

La location scelta sarebbe Estelle Manor, hotel immerso nel verde delle Cotswolds, diventato punto di riferimento per celebrità e grandi patrimoni. Qui la presenza della coppia sarebbe stata gestita con accessi controllati e movimenti ridotti al minimo, per evitare qualunque esposizione pubblica.

Gli arrivi sarebbero avvenuti separatamente. Kardashian avrebbe raggiunto il Regno Unito a bordo del suo jet privato con due assistenti, mentre il pilota, oggi volto di punta della Ferrari, sarebbe atterrato in elicottero nella zona di Oxford prima del trasferimento verso il resort.

La sicurezza avrebbe avuto un ruolo centrale. Bodyguard sempre presenti ma defilati, controlli continui e personale dedicato davanti alla suite per impedire accessi non autorizzati. Nessuna uscita insieme, nessuna immagine, nessun incontro con altri ospiti.

Durante il soggiorno i due avrebbero utilizzato aree riservate della struttura. Tra i servizi prenotati figurerebbero un trattamento di coppia nella spa con accesso esclusivo e una cena in sala privata, lontano da telefoni e sguardi esterni. Un dettaglio circolato con insistenza riguarda i bagagli: Kardashian sarebbe arrivata con otto valigie, una destinata solo alle borse.

Hamilton e Kardashian si conoscono da tempo. Già nel 2014 erano stati visti insieme in contesti mondani, quando lui era legato a Nicole Scherzinger e lei sposata con Kanye West. All’epoca si parlò di amicizia e ambienti comuni.

Oggi la situazione personale di entrambi è diversa e le voci su un possibile rapporto più stretto sono tornate a circolare, unendo due mondi molto esposti come quello della Formula 1 e l’universo mediatico della famiglia Kardashian. Non sono arrivate dichiarazioni ufficiali dai diretti interessati.

Il gossip cresce mentre Hamilton si prepara a una fase chiave della sua carriera con la nuova stagione al volante della Ferrari, aumentando l’attenzione su ogni suo movimento anche fuori dalle piste.