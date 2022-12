Rudy Zerbi : ho scoperto chi era il mio vero padre a 30 anni

Ospite di Silvia Toffanin Verissimo c'era un Rudy Zerbi senza mascherine. Si è tolto i ruoli della maestra severa, che veste molto bene Amici, per raccontarsi senza veli. Zerbi, ormai ospite fisso del Maurizio Costanzo Show, ha una famiglia molto particolare: quattro figli, tutti maschi, da 3 fidanzate diverse, e dopo 3 anni di «cuore congelato, forse, ma forse, qualcosa sta succedendo. Non lo dirò con altri dettagli, perché sono superstizioso. Ricomincio a sentire le farfalle, vediamo come va a finire».





Rudy non può dire di no di fronte all'amore. Ma come riesce a conciliare lavoro e famiglia allargata? Questo è quello che si chiede Silvia Toffanin, ma è quello che ci chiediamo anche noi comuni mortali. “La gioia meravigliosa è usare tutto il tempo che ho a disposizione per riunirli, per farli stare insieme. Siamo una grande famiglia allargata. Sapete qual è il tema principale di questi giorni? C'è una nuova chiacchierata che è cena e pranzo in famiglia. Passerò un Natale in treno riunendo pezzi di famiglia. Abbiamo deciso che festeggeremo tutti insieme a Bologna, e poi con una gita a Santa Maria Ligure a trovare nostra nonna».

Rudy è un uomo che crede molto nella famiglia: «Mia madre è un Rudy Zerbi donna, vuole insegnarmi ancora oggi la vita. Lei a me lei ancora oggi a 50 anni e lei gli anni passano, mi dice ancora le cose che si dicono a 18».

Un ruolo molto delicato è quello di genitore, per il temutissimo professore del programma di Maria De Filippi, soprattutto per lui che ha un passato molto difficile: «Quando sei un bambino a tua volta in una situazione molto delicata, allora sei sempre sulla corri a dare loro qualcosa che non sei riuscito ad avere. Tutti vorremmo essere il miglior papà, la migliore mamma, senza renderci conto che i nostri figli in realtà ci amano così come siamo, imperfetti".

