Spara alla ex moglie con un fucile a pallettoni a Paduli, donna grave: indagini sul movente legato alla separazione

Una donna ferita a colpi di fucile riesce a chiedere aiuto e salva la propria vita. A Paduli, nel Beneventano, un uomo spara alla ex moglie durante una lite legata alla separazione e viene fermato poco dopo.

Tre colpi esplosi a distanza ravvicinata, poi il silenzio. È successo alla periferia di Paduli, in località Femmina Arsa, dove una donna di 46 anni è stata ferita gravemente dal marito dal quale si stava separando.

L’uomo, 38 anni, guardia giurata impiegata come custode di impianti eolici nel Beneventano, ha impugnato un fucile a pallettoni detenuto regolarmente e ha fatto fuoco mentre la moglie cercava di allontanarsi.

La donna aveva intuito il pericolo quando lo ha visto armarsi. Ha tentato di fuggire verso la propria auto, ma è stata raggiunta dai colpi, che l’hanno ferita alla spalla e all’addome.

Nonostante le condizioni critiche, è riuscita a lanciare l’allarme. Ha chiamato la sorella e, attraverso il cognato, ha fatto arrivare i carabinieri sul posto.

I soccorsi hanno trasportato la 46enne in codice rosso all’ospedale San Pio di Benevento, dove è stata sottoposta a un intervento urgente per la ricostruzione dell’arteria ascellare. La prognosi resta riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’uomo è stato trovato poco distante dall’abitazione, seduto e in silenzio, con l’arma ancora in mano. Non ha opposto resistenza ed è stato accompagnato in caserma per essere interrogato.

Dalle prime ricostruzioni emerge che la coppia era già separata di fatto. La donna viveva a Paduli con i due figli minorenni, mentre l’uomo risiedeva a Pietrelcina.

Alla base dell’aggressione ci sarebbero alcune notifiche giudiziarie legate alla causa di separazione, ricevute poco prima. L’uomo si sarebbe recato a casa della ex moglie e, dopo una discussione accesa, avrebbe aperto il fuoco, allontanandosi senza prestare soccorso.