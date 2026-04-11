Bologna, bimbo cade da una finestra al secondo piano e muore in ospedale

Un bambino di un anno e mezzo è morto a Bologna dopo essere caduto da una finestra del secondo piano mentre si trovava in casa con la sorella e alcuni familiari. La caduta è avvenuta durante un momento di gioco vicino all’apertura.

Non è sopravvissuto il bambino di circa un anno e mezzo precipitato da un appartamento al secondo piano in via Ada Negri, nel quartiere Pilastro di Bologna. Il piccolo è deceduto all’ospedale Maggiore, dove era stato trasportato in condizioni disperate dopo l’incidente avvenuto nella serata di giovedì.

Secondo quanto ricostruito nelle prime ore successive alla caduta, il bimbo si trovava in casa insieme alla sorella di 11 anni e ad alcuni parenti adulti, ai quali era stato affidato temporaneamente dai genitori. L’episodio si sarebbe verificato all’interno dell’abitazione, senza la presenza diretta dei genitori.

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L’ipotesi al momento più accreditata è quella di un incidente domestico. Il piccolo avrebbe raggiunto una finestra mentre stava giocando, riuscendo ad arrampicarsi fino a sporgersi e cadere nel cortile sul retro dell’edificio, in prossimità dell’area dei garage.

Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando ogni elemento utile a chiarire la dinamica della tragedia.